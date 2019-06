Ancora disagi in autostrada. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso

GROTTAMMARE – Incidente nel primo pomeriggio dell’11 giugno sulla costa.

Sull’A14 tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente avvenuto alle ore 13:40, all’altezza del chilometro 297,7. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con uscita obbligatoria di Grottammare.

Si tratta del tamponamento tra due pesanti, uno dei quali ha disperso il carico costituito da lastre di marmo. In direzione opposta, ci sono un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara.

Dopo l’uscita obbligatoria di Grottammare si deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Pedaso, si consiglia di utilizzare anche l’uscita di San Benedetto del Tronto e rientrare a Pedaso. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

AGGIORNAMENTO ORE 15 Tra San Benedetto e Pedaso, verso Ancona, 6 chilometri di coda, il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pedaso;

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 Tra San Benedetto e Pedaso verso Ancona, 4 chilometri di coda per un incidente ora risolto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia e Polizia Autostradale per velocizzare il deflusso della coda.

