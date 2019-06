Resta in vetta alla classifica cannonieri Camilli del quartiere Sant’Antonio con otto gol, Carboni e Shkreta salgono a quota cinque. Quinta giornata, seconda di ritorno, in scena mercoledì 12 giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata una quarta giornata, prima di ritorno, elettrizzante quella andata in scena il 9 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli. Il Torneo dei Quartieri comincia ad entrare nel vivo.

Il “Trofeo Riviera Oggi”, edizione 2019 e atto terzo, ha vissuto di sorprese, ritorni e anche amarezze in questa prima tornata.

Nel girone A è ancora crisi per Albula Centro che perde di misura, 4 a 3 contro Sant’Antonio. Per i campioni in carica si fa molto dura poiché la classifica recita ancora zero punti. Per il team di Tony Alfonsi, invece, un’altra conferma e tre vittorie su altrettante partite giocate.

Nel girone B ecco il riscatto di Marina Centro con la formazione quasi al completo. I rossoblu conquistano i primi tre punti della kermesse e si rilanciano nel discorso qualificazione vincendo 7 a 2. Salaria ne fa le spese e la classifica comincia a farsi pericolosa. Orange fermi a tre punti, raggiunti proprio da Marina Centro.

Nel girone C sconfitta di Mare con vendetta di Sentina. Dopo il 10 a 2 dell’andata è tutta un’altra partita. I blu sconfiggono i bianchi per 3 a 1 e rientrano in giro per la qualificazione.

Ecco risultati e classifiche, girone per girone.

GIRONE A

Albula Centro-Sant’Antonio 3-4 (ha riposato Ragnola);

1) Sant’Antonio 9 (22 gol fatti, sette subiti);

2) Ragnola 3 (7 gol fatti, undici subiti);

3) Albula Centro 0 (6 gol fatti, diciassette subiti);

GIRONE B

Salaria-Marina Centro 2-7 (ha riposato Paese Alto);

1) Paese Alto 6 (15 gol fatti, quattro subiti);

2) Marina Centro 3 (13 gol fatti, quindici subiti);

3) Salaria 3 (10 gol fatti, diciannove subiti);

GIRONE C

Sentina-Mare 3-1 (ha riposato Agraria);

1) Agraria 4 (11 gol fatti, nove subiti);

2) Sentina 4 (11 gol fatti, diciassette subiti);

3) Mare 3 (14 gol fatti, dieci subiti);

Ecco la quinta giornata, seconda di ritorno, che si svolgerà mercoledì 12 giugno, come di consueto, al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Ore 20.30: Ragnola-Albula Centro (riposa Sant’Antonio);

Ore 21.30: Agraria-Mare (riposa Sentina);

Ore 22.30: Paese Alto-Marina Centro (riposa Salaria);

CLASSIFICA MARCATORI

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.