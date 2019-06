Quest’anno hanno risposto all’invito 9 squadre provenienti dalle province di Ascoli, Fermo, Ancona e Pesaro con un numero altissimo di iscritti, ben 290 atleti dai 4 anni in su, che si sono esibiti ed hanno emozionato e divertito il pubblico presente

GROTTAMMARE – Quella che si è svolta sabato 8 e domenica 9 Giugno alla pista di pattinaggio davanti al c.c. l’Orologio di Grottammare è stata la 6^ edizione del trofeo promozionale di pattinaggio artistico che la ASD Diavoli Rosso Blu organizza ogni anno in questo periodo, dal 2014, in memoria del suo vicepresidente Giancamillo Colonnella scomparso qualche anno prima.

Quest’anno hanno risposto all’invito 9 squadre provenienti dalle province di Ascoli, Fermo, Ancona e Pesaro con un numero altissimo di iscritti, ben 290 atleti dai 4 anni in su, che si sono esibiti ed hanno emozionato e divertito il pubblico presente.

Le squadre partecipanti sono state, oltre agli organizzatori Diavoli Rosso Blu di Grottammare, la Roller Cento di Monteprandone, i Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto, la Roller Dream di Ascoli Piceno, la Lama Skating di Castel di Lama, la Angels skating di Grottammare, la C.R. Don Bosco di Porto San Giorgio, il Pattinaggio Artistico del Conero di Camerano (AN) e la CEM Pesaro di Pesaro (PU).

L’evento si è svolto nel migliore dei modi grazie a dirigenti, atleti, genitori e allenatori della Diavoli Rosso Blu che hanno fatto sì che queste giornate scorressero senza intoppi, e grazie all’ottimo lavoro della segreteria e dei giudici che hanno presenziato alle esibizioni dei piccoli atleti.

Un grazie degli organizzatori va anche alla Croce Verde di San Benedetto per la loro disponibilità, e a “Labor-Foto” di Domenico Campanelli, alla “gelateria Carboni” di San Benedetto del Tronto e a “Crepes and Cocktail da Stè” da Sarnano presenti anche loro all’evento, nonché al comune di Grottammare.

Sono state giornate molto intense, dato l’altissimo numero di partecipanti, ma vedere così tanti bambini e ragazzi divertirsi e stare assieme in un clima sereno e pieno di sano sport è ciò che spinge la Diavoli Rosso Blu a continuare il proprio lavoro con dedizione e impegno come fa oramai da molti anni.

Per chi volesse informazioni sugli allenamenti della squadra e dei corsi estivi a Grottammare può scrivere a info@diavolirossoblu.it o contattare il numero 393 207 7740, mentre per i corsi estivi a Cupra Marittima il numero è 366 350 4286. I Diavoli Rosso Blu vi aspettano per farvi provare l’emozione delle rotelle!

