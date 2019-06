SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’Air Show che la città ha ospitato l’8 e 9 giugno scorsi è stato un successo senza precedenti. Il consenso e i complimenti sono stati unanimi, San Benedetto del Tronto si è presentata bella, accogliente ed organizzata per accogliere l’imponente massa di persone accorse a vedere le evoluzioni dei mezzi aerei, ad ammirare l’abilità e il coraggio di uomini e donne delle istituzioni a servizio della collettività e infine il meraviglioso spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha commosso ed entusiasmato tutti”.

Così in una nota il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti: “E’ stata una grande esperienza, un impegno che ha messo tutti noi alla prova per arrivare all’obiettivo in pochissime settimane – Se tutto quanto è filato per il verso giusto, se i complimenti ci sono giunti da ogni parte, il merito è di tutti voi, che avete messo professionalità, dedizione, entusiasmo e disponibilità contribuendo, ognuno per la parte che gli competeva, al raggiungimento di questo straordinario risultato”.

“Un grazie sentito arriva dal mio cuore e da quello di tutti i sambenedettesi, orgogliosi che la loro città abbia dato una così splendida prova – conclude il primo cittadino – E a proposito di cittadini, mi sia permesso rivolgere i complimenti più sinceri a tutti coloro che, residenti o ospiti, hanno affollato la città per questo evento: il rispetto delle numerose prescrizioni stabilite per assicurare la sicurezza di tutti è stato totale, segno che questa Città è al vertice nazionale per l’accoglienza, come scrivono le testate giornalistiche nazionali, non solo per le strutture e i servizi che offre ma anche per il senso civico di chi la abita e la frequenta”.

