Cittadini si lamentano del continuo transito di persone a piedi e in bici in un punto non consentito in attesa della riapertura estiva di via Morosini. “Comportamento pericoloso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ogni giorno sono presenti e le segnalazioni fioccano e con l’inizio dell’estate il “trend” è in aumento.

In via Marchegiani a San Benedetto, a doppio senso da novembre 2018 in avvio di demolizione del Ballarin e della chiusura di via Morosini, ciclisti e pedoni non rispettano la segnaletica e il divieto di transito. Sono molti i casi e i cittadini chiedono interventi: “Ci vogliono controlli, cartelli non bastano. E’ pericoloso per tutti: automobilisti, ciclisti e pedoni”.

Infatti bici e persone a piedi dovrebbero transitare in via Morosini, chiusa alle macchine (per ora, è attesa comunque la riapertura estiva ma ancora non è stata diramata una data) ma è a disposizione di ciclisti e pedoni. Peccato che in molti non se lo ricordino.

Comunque rimane ancora “calda” la questione del futuro delle vie Marchegiani e Morosini, oltre a quella del Ballarin. Riviera Oggi ha già dedicato un focus, recentemente e presto tornerà sul tema.

Qui l’articolo

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.