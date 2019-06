I classe 2010 arrivano primi battendo l’Alba Adriatica in finale, secondo posto per i giovani nati nel 2009 e terzo posto i classe 2008

MORRO D’ORO – Al 25° torneo giovanile di Morro d’Oro, i giovani calciatori della Samb classe 2010 allenati da mister Vallese battono in finale 4-3 l’Alba Adriatica aggiudicandosi il torneo. Secondo posto invece per i 2009 di mister Spano e terzo posto per i 2008 di mister Carfagna.

Inoltre i giovanissimi rossoblu hanno ricevuto i seguenti premi: Palestini Federico “Miglior Portiere ” nella categoria 2010, Coccia Alex “Miglior Portiere” nella categoria 2009.



