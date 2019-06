SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Torna il pensiero a uno splendido pomeriggio, coinvolgente ed emozionante, tra onde di colori e sano fragore di bambini. Ancora un plauso a tutto lo staff: Dirigente, insegnanti, genitori e a quanti hanno reso possibile questo evento. Grazie per il calore e per avermi dato il privilegio di vivere una esperienza che arricchisce l’anima”.

Queste le parole dell’artista Edoardo Vecchiola a commento della manifestazione realizzata dagli alunni delle sei classi della Scuola Primaria Ragnola, sabato primo giugno.

All’aperto, sfidando le minacce di un cielo fortemente plumbeo, poco dietro la scuola, dei volenterosi e fantastici genitori, hanno creato la struttura di un vero e proprio villaggio dell’arte, formato da gazebo, gentilmente offerti dalla Banca Picena.

Una simpatica marcetta ha introdotto i piccoli protagonisti che hanno animato i vari laboratori: tra argilla, carta riciclata, pittura in estemporanea, icone russe, i numerosi presenti hanno potuto sperimentare, attraverso le spiegazioni e l’operosità dei bambini, come “il bello” possa prendere svariate forme, suscitando stupore, gioia e infinite emozioni!

Le stesse mani laboriose, che durante tutto l’anno scolastico si cono cimentate in produzioni artistiche molto belle e particolari, ora davano vita a una danza di colori e suoni incredibili.

Infatti, oltre ai laboratori e al mercatino dei manufatti, le classi hanno espresso con i canti le tematiche legate al progetto del PTOF: ” Alla ricerca della bellezza nascosta”.

Grande commozione, infine, per il saluto degli alunni della classe quinta, di quello dei genitori e di tutta la comunità scolare di Ragnola a Marisa, la collaboratrice che andrà in pensione: è stata per 25 anni il punto di riferimento di tanti bambini e altrettanti genitori, che, tra lacrime e palloncini in volo, l’hanno ringraziata sulle note di “Come un pittore”.

I saluti e complimenti dell’Assessore Emanuela Carboni, della Dirigente, Laura D’Ignazi, del Professor Vecchiola, dell’artista Patrizio Moscardelli hanno scandito il commiato finale.

Il neurologo Eric Kandel, premio Nobel per la medicina nel 2001, ha detto: “L’arte, ci permette di esplorare […] nella fantasia un gran numero di esperienze ed emozioni diverse.” E sono state proprio le emozioni a raccontare in questo Art village speciale, storie di mare, di stagioni fatate, di pensieri e sorrisi, di giochi e belle amicizie.

