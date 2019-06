In entrambi i casi tra auto e scooter, nella serata del 9 giugno e nella mattinata del 10. 118 e Forze dell’Ordine sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità complicata nel fine ed inizio settimana a San Benedetto.

Prima l’incidente in viale dello Sport nel pomeriggio del 9 giugno, un tamponamento fra auto, poi in serata altro scontro tra un mezzo e uno scooter sulla Sopraelevata. Necessario l’intervento del 118 per i soccorsi. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

Altro scontro tra auto e scooter nella mattinata del 10, ancora una volta in viale dello Sport. Sul luogo nuovamente personale sanitario e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi, in fase di accertamento.

