Sessione straordinaria di prima convocazione, in seduta pubblica, per giovedì 13 giugno alle ore 21,30 ed in seconda convocazione per venerdì 14 giugno alle ore 21,30. L’ordine del giorno

CUPRA MARITTIMA – Il Consiglio Comunale e’ convocato in sessione straordinaria di prima convocazione, in seduta pubblica, per giovedì 13 giugno alle ore 21,30 ed in seconda convocazione per venerdì 14 giugno alle ore 21,30, presso la sala consiliare-archivio storico, per trattare il seguente ordine.

1) Insediamento del consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2) Surroga consigliere dimissionario;

3) Giuramento del Sindaco;

4) Presa d’atto della nomina della Giunta.

5) Presentazione delle linee programmatiche di governo.

6) Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed istituzioni;

7) Giudici Popolari. Nomina commissione comunale per la formazione degli elenchi;

8) Nomina Commissione Elettorale Comunale;

