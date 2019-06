SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata di dolore per molti sambenedettesi e non solo. Nella mattina del 10 giugno si è spento Umberto Virgili, conosciuto e apprezzato per anni anche come presidente del quartiere Marina di Sotto, del quale è stato animatore di tante feste ed eventi del quartiere.

Aveva compiuto 61 anni proprio ieri, 9 giugno.

I funerali si svolgeranno martedì 11 giugno alle ore 15 nella parrocchia di San Pio X.

La scomparsa prematura riempie di dolore tutti coloro che lo hanno conosciuto: affabile e sempre sorridente, Virgili lascia la moglie Loredana, i figli Barbara, Andrea e Marco. Lavorava alla Prima Ferramenta S.r.l.

Da parte della redazione di Riviera Oggi le più sentite condoglianze ai familiari tutti: in questi anni avevamo avuto modo di conoscere molto bene Umberto e siamo molto addolorati nel dare questa notizia.

Riposa in pace, caro Umberto.

