Dopo il 2-2 dell’andata, nella finale B di ritorno, pisani espugnano per 1-3 dopo i tempi supplementari il Nereo Rocco, tornando in B (dove mancano dalla stagione 2016/17), dove Salernitana vince ai rigori il play out e si salva, Venezia retrocede invece in C.

Finali Play Off Inter-Girone Nazionali Serie C 2019:

Gara d’andata Finale B di mercoledì 5 giugno 2019: Pisa-Triestina (Match che è stato trasmesso in differita [diretta su Rai 3 per la sola Regione Toscana] tv in chiaro su Rai Sport) 2-2 (13’Rocco Costantino [T], 38’Moscardelli [P], 42’Formiconi [T], 85’Michele Marconi [P]).

Gara di ritorno Finale B di domenica 9 giugno 2019: Triestina-Pisa (Match che è stato trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-3 D.T.S. (27’Masucci, 57’Granoche [T] su rigore, 1’p.t.s. Michele Marconi, 115’Gucher. All’81’espulso Lambrughi della Triestina per fallo da ultimo uomo su Michele Marconi)

p.t.s.= primo tempo supplementare

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto la squadra vincitrice della finale Play Off e dunque promossa in Serie B.

Il Pisa guidato in panchina da Luca D’Angelo giunto 3° nel Girone A, succede al Cosenza (che aveva vinto i Play Off di Serie C 2018 battendo nella finale di Pescara per 3-1 il Siena) vincendo una delle 2 finali Play Off di Serie C 2019 e venendo promosso in Serie B (dove manca dalla stagione 2016/17, al termine della quale guidato in panchina da Gennaro Gattuso, giunse 22°, retrocedendo in Serie C).

Mentre la Triestina (che manca dalla Serie B dalla stagione 2010/11, al termine della quale dopo essere giunta 20a [terz’ultima], retrocedette direttamente in 1a Divisione Lega Pro), salvo eventuale ripescaggio, resta in Serie C.

Gara d’andata Finale A di sabato 8 giugno 2019: Piacenza-Trapani (Match che è stato trasmesso in differita tv in chiaro su Rai Sport) 0-0. Ritorno a campi invertiti sabato 15 giugno alle ore 20,30, in diretta tv in chiaro su Rai Sport.

In caso di parità nei punteggi (0-0 e 2-2) o nella differenza reti (0-0, 1-1, 2-2, 3-3 ecc.) tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. I gol fuori casa non valgono doppio come nelle Coppe Europee o in Coppa Italia. Le 2 squadre vincenti saranno promosse in Serie B.

ALBO D’ORO Play Off (nati in Serie C nella stagione 1993/94) 3a Serie Nazionale (Serie C1 poi divenuta Prima Divisione, successivamente Lega Pro e poi Serie C):

1993/94: Girone A: Como; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 8a ma poi in estate fallita per problemi finanziari e ripartita dall’Eccellenza Marche) : Salernitana.

1994/95: Girone A: Pistoiese ; Girone B: Avellino .

1995/96: Girone A: Empoli; Girone B: Castel di Sangro .

1996/97: Girone A: Monza ; Girone B: Ancona.

1997/98: Girone A: Cremonese ; Girone B: Ternana.

1998/99: Girone A: Pistoiese ; Girone B: Savoia .

1999/00: Girone A: Cittadella ; Girone B: Ancona.

2000/01: Girone A: Como; Girone B: Messina.

2001/02: Girone A: Triestina; Girone B: Catania.

2002/03: Girone A: Albinoleffe; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 5a ed ha poi perso la semifinale Play Off col Pescara): Pescara.

2003/04: Girone A: Cesena; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a): Crotone.

2004/05: Girone A: Mantova; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 4a ed ha poi perso la semifinale Play Off col Napoli): Avellino.

2005/06: Girone A (dove c’era anche la Samb giunta 15a che si è poi salvata vincendo play out contro Lumezzane): Genoa; Girone B: Frosinone.

2006/07: Girone A: Pisa ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 8a): Avellino.

2007/08: Girone A: Cittadella ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 13a): Ancona.

Prima Divisione (ex Serie C1) Lega Pro

2008/09: Girone A (dove c’era anche la Samb giunta 16a e retrocessa in 2a Divisione Lega Pro, ma poi causa fallimento per problemi finanziari costretta a ripartire dall’Eccellenza Marche per la 2a volta nella sua storia) : Padova; Girone B : Crotone.

2009/10: Girone A: Varese ; Girone B: Pescara.

2010/11: Girone A: Verona ; Girone B: Juve Stabia.

2011/12: Girone A: Pro Vercelli; Girone B: Virtus Lanciano .

2012/13: Girone A: Carpi ; Girone B: Latina.

2013/14: Girone A: Pro Vercelli; Girone B: Frosinone.

Lega Pro: Play Off Inter-Girone

2014/15: Como (Girone A).

2015/16: Pisa (Girone B).

2016/17: Parma (Girone B, dove c’era anche la Samb giunta 7a e poi eliminata con 2 pareggi dal Lecce nella 2a Fase dei Play Off).

Serie C: Play Off Inter-Girone

2017/18: Cosenza (Girone C)

2018/19: Pisa (Girone A) e ? (Piacenza o Trapani)

Spareggio Play Out (ha deciso la 4a ed ultima retrocessione stagionale in Serie C) Serie B, andata (mercoledì 5 giugno a Salerno) e ritorno (domenica 9 giugno, sul campo della quint’ultima in classifica nella Regular Season, ossia il Venezia):

Gara d’andata giocata mercoledì 5 giugno 2019: Salernitana (16a a quota 38)-Venezia (15° a quota 38) 2-1 (13’Milan Djuric, 24’Lamin Jallow, 91’Zigoni [V]).

Gara di ritorno giocata domenica 9 giugno 2019: Venezia-Salernitana 1-0 (40’Modolo. Al 45’espulso il centrocampista camerunense in prestito dalla Lazio Minala per una gomitata rifilata a Modolo) D.T.S. e 2-4 D.C.R.

Sequenza rigori: Domizzi (V) gol, Casasola (S) gol, Suciu (V) gol, Calaiò (S) gol, Bentivoglio (V) parato, Pucino (S) gol, Coppolaro (V) alto sopra la traversa e Di Tacchio (S) gol.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto la squadra salva e che dunque resta in Serie B.

La Salernitana guidata in panchina da Leonardo Menichini è salva, restando in Serie B. Il Venezia guidato da Serse Cosmi, invece retrocede in Serie C.

Spareggio Play out Inter-Girone Serie C:

Gara d’andata giocata sabato 1° giugno 2019: Lucchese (vincente play out Girone A)-Bisceglie (vincente play out Girone C) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 1-0 (48’Lorenzo Sorrentino)

Gara di ritorno giocata sabato 8 giugno 2019: Bisceglie (vincente play out Girone C)-Lucchese (vincente play out Girone A) 1-0 (51’Triarico) D.T.S. e 2-3 D.C.R. Sequenza rigori: Mattia Lombardo (L) parato da Brian Vassallo, Scalzone (B) parato da Wladimiro Falcone, Bortolussi (L) parato, Triarico (B) parato, Juan Alberto Mauri (L) gol, Bangu (B) gol, Antonio Di Nardo (L) gol, Zigrossi (B) gol, Lorenzo Sorrentino (L) parato, Starita (B) parato, Matteo Zanini (L) gol e Leonardo Longo (B) alto sopra la traversa.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto la squadra salva e che dunque resta in Serie C.

La Lucchese guidata in panchina da Giancarlo Favarin è salva, restando in Serie C, nonostante i 23 punti di penalizzazione con cui aveva chiuso Regular Season del Girone A. Il Bisceglie guidato da Rodolfo Vanoli (che era subentrato alla 21a giornata al posto del preparatore dei portieri Antonio Bruno, il quale aveva temporaneamente guidato la squadra pugliese dalla 16a alla 20a, rilevando il dimissionario Ciro Ginestra), invece retrocede in Serie D, dopo 2 stagioni consecutive in C.

