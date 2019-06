C’è molto entusiasmo in strada e su Internet per l’Air Show. Ondata di filmati e foto in rete. Lungomare affollato e anche la carreggiata est chiusa sembra piacere ai cittadini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera è stata travolta dall’Air Show, domenica 9 giugno.

Lo spettacolo e l’esibizione delle Frecce Tricolori hanno lasciato in moltissimi a bocca aperta. Adrenalina ed emozioni per coloro che hanno assistito in spiaggia, sul lungomare, al giardino dell’Albula e al porto alle molteplici esibizioni dei mezzi aerei.

C’è molto entusiasmo in strada e sul Web per la la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Numerosi commenti di persone felici per lo show.

Ondata di filmati e foto in rete con San Benedetto sullo sfondo durante l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Lungomare affollato e anche la carreggiata est chiusa sembra piacere ai cittadini con pensieri e opinioni molto positive “espresse” nella nostra bacheca di Facebook dopo la pubblicazione, l’8 giugno, del pezzo dedicato al tema.

