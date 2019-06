SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la “sbornia” delle Frecce Tricolori, nuovo appuntamento al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli per il Torneo dei Quartieri.

Oggi, domenica 9 giugno, si svolgerà la quarta giornata.

Ecco le partite in programma rispettivamente nei gironi A, B e C:

Ore 20.30: Sentina-Mare (riposa Agraria);

Ore 21.30: Sant’Antonio-Albula Centro (riposa Ragnola);

Ore 22.30: Salaria-Marina Centro (riposa Paese Alto);

Match che possono essere già decisivi per la qualificazione. Ultime chiamate per Albula Centro e Marina Centro, ancora a quota zero punti. Sarà il giorno del riscatto per le squadre conquistatori del Trofeo Riviera Oggi 2017 e 2018? Al campo l’ardua sentenza.

Di seguito i risultati della terza giornata e le classifiche dei gironi e dei marcatori.

