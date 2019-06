SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità difficile in Riviera l’8 giugno a causa di alcuni scontri.

Dopo l’incidente in pieno centro di via Pizzi, all’incrocio, altro sinistro nei paraggi qualche ora dopo con un centauro soccorso dal 118 giunto in ambulanza. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

In via Monti, invece, altro scontro stavolta fra due auto. Sul luogo per precauzione e soccorsi, personale sanitario del 118 e Forze dell’Ordine per accertare la dinamica, vetture danneggiate.

