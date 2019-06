Ieri il nuovo mister della Samb ha fatto un blitz a San Benedetto, pranzando in un locale rivierasco e visitando lo stadio. Pare che non si sia subito ricordato di aver giocato due amichevoli al Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero ieri è stato a San Benedetto, prima ha pranzato in un locale della città e poi ha fatto un giro allo stadio Riviera delle Palme. In serata era già a Roma, pronto a prendere un volo per Montevideo col mister che resterà in Uruguay una decina di giorni per sistemare alcune cose per poi tornare a San Benedetto pronto a iniziare la nuova avventura. Pare, da quanto appreso, che il mister non si sia subito ricordato di aver giocato due gare al Riviera. D’altronde parliamo di amichevoli estive giocate oltre 20 anni fa.

Tanto si è detto del Montero giocatore, la notizia dell’ingaggio dell’uruguagio da parte della Samb ha fatto il giro d’Italia ed è merito principalmente del passato da calciatore di Montero, bandiera della Juventus per un decennio e idolo dei tifosi bianconeri.

Ma del Montero allenatore si sa poco. Ha recentemente (autunno scorso) preso il patentino a Coverciano e può allenare fino in serie C e fare il secondo fino alla serie A. La sua carriera di allenatore, in cui ha spesso privilegiato l’uso del 4-4-2, inizia nel 2014, quando viene chiamato a sostituire Jorge Fossati sulla panchina del Peñarol, poi l’avventura al Boca Unidos, serie B uruguagia ma si tratta di esperienze brevissime. Quelle più lunghe con Colon e Rosario, serie A argentina: rispettivamente 1,43 e 1,38 punti di media in 14 e 24 gare in panchina.

Statistiche di Montero da allenatore (fonte transfermarkt.it)

