Foto, in gallery e nel pezzo, e video di Leonardo delle Noci

MONTEPRANDONE – Buona la prima per un appuntamento molto atteso nel Piceno, giunto alla terza edizione.

Parliamo di “Fermento Marchigiano”, che si sta svolgendo da oggi, 7 giugno, fino al 9 giugno nel centro storico di Monteprandone. Il Festival di birra artigianale e della gastronomia locale.

Kermesse a cura dell’associazione Le Due Porte in collaborazione con Marche di Birra, patrocinata da Comune e Regione e sostenuta da Bim Tronto.

Borgo addobbato a festa con numerosi stand dove sono protagonisti birrifici e attività di Marche, Abruzzo e Lazio. Dalla serata odierna un buona presenza di pubblico si è affacciata al centro storico per gustarsi prelibatezze in compagnia di amici e familiari. Una grande festa a cielo aperto dove non è mancato l’intrattenimento musicale con spazio anche all’artigianato locale grazie al mercatino di Giggetta in piazza IV Novembre e al mercatino del Castello in piazza Castello. Gioia anche per gli occhi e gli amanti della cultura con le mostre fotografiche di Alessia Spina e d’arte di Nazareno Luciani. Buon riscontro pure per la prima giornata di laboratorio di degustazione birra a Palazzo Parissi con il docente Luca Di Saverio.

Dodici i birrifici protagonisti della rassegna: otto dalle Marche, due dall’Abruzzo e due dal Lazio. Ecco chi ci sarà: 20.13 (San Benedetto), Carnival (Offida), Del Rio (Caldarola), Jester (Petritroli), Babylon (Folignano), Millecento (Fabriano), La Castellana (Serra Sant’Abbondio), Maltenano (Servigliano), Bibibir (Castellalto), Opperbacco (Notaresco), Alta Quota (Cittareale), Ecb (Roma);

Undici attività, invece, coinvolte: Osteria 1887 (Monteprandone), Macelleria Gigi The Butcher (Monteprandone), La Bottega di Barbara (Monteprandone), Ristorante San Giacomo (Monteprandone), Pro Loco di Monteprandone, Gelateria New Malù (Martinsicuro), Caffè del Borgo 197 (Monteprandone), Forno Di Biagio (Monteprandone), Panificio Tremaroli (Grottammare), Il Caffè del Marinaio (San Benedetto del Tronto), Housè Caffè (San Benedetto del Tronto).

Un buon esordio per la rassegna che anno dopo anno cresce e si migliora grazie ad un’importante lavoro di squadra.

Si replica sabato 8 e domenica 9 giugno con stand aperti dalle 18 fino all’1.30 e tante iniziative (clicca qui per il programma).

Il presidente de l’associazione ‘Le Due Porte’, Stefano Barbizzi, e la neoassociata Elena Menzietti, lanciano un appello tramite Riviera Oggi: “Dopo le Frecce Tricolori a San Benedetto, vi aspettiamo a Monteprandone per Fermento Marchigiano. Non mancate!”.

Qui il loro commento sulla prima serata e l’appello a cittadini e turisti per le serate di sabato 8 e domenica 9 giugno

