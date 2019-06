SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In trasferta nel nostro territorio, e non solo, per rubare nelle abitazioni.

Arrestata in Campania, da Polizia e carabinieri, una banda composta da quattro albanesi.

Indagini avviate dopo gli episodi accaduti nel Piceno, ma anche nel Fermano, Maceratese e Casertano, tra maggio e giugno 2018.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.