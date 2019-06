Nella tarda mattinata del 7 giugno. Municipale sul posto per i rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una persona è dovuta ricorrere alla cure mediche del 118 in Riviera.

Nella tarda mattinata del 7 giugno è stato soccorso un pedone colpito da una vettura in transito vicino via Toscana e la Villa Anna. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti secondo le prime indiscrezioni.

Sul luogo la Polizia Municipale per i rilievi.

