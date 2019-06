Presidente e Vice della Regione Marche attesi all’anteprima della mostra il 7 giugno. Inaugurazione, per il pubblico, il giorno dopo

CUPRA MARITTIMA – Appuntamento culturale in Riviera.

Il presidente della giunta regionale delle Marche Luca Ceriscioli ed il vice presidente Anna Casini venerdì 7 giugno alle ore 15.30 visiteranno, in anteprima, la mostra “Bottoni in madreperla tra squali, dinosauri e milioni di conchiglie” allestita al Museo Malacologico di Cupra Marittima, il più importante al mondo con oltre 12 milioni di conchiglie conservate.

Sara’ una opportunità per le massime autorità delle Marche per visitare una istituzione unica nel suo genere, vanto per l’intera regione. Ad attendere le autorità i fondatori e sostenitori del Museo: i fratelli Tiziano e Vincenzo Cossignani ed il nuovo sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni.

La mostra che sarà inaugurata sabato 8 giugno alle ore 18 presenta, tra migliaia di bottoni dal 1800 ai nostri giorni, due giganteschi cavallucci marini realizzati con bottoni in madreperla nel 1960, per le vetrine della Boutique di Parigi di Christian Dior e messi a disposizione del Museo Malacologico dal Bottonificio Cannara di Busseto.

Bottoni d’autore sono stati realizzati, per la circostanza, da due grandi maestri incisori di Torre del Greco: Antonio Izzo e Crescenzo Gaglione, un’intera bacheca presenterà bottoni traforati in madreperla della Palestina, donati al Museo dal colombiano Enrique Yidi.

Ad arricchire la manifestazione la presentazione di una mostra collaterale con decine e decine di rare mascelle di squali da tutto il mondo le cui schede sono state preparate da Marco Angelozzi, collaboratore da anni del Museo Malacologico; non bisogna dimenticare che gli squali sono i principali consumatori di molluschi al mondo, ecco giustificata la loro presenza a Cupra Marittima, in un museo interamente dedicato alle conchiglie.

Nel mese di giugno il Museo, nel cuore della verde riviera picena, è aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20 festivi compresi.

