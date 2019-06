SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terza giornata del Torneo dei Quartieri ricca di spunti. Tre partite con tantissimi goal al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli e scenari che piano piano si stanno delineando.

Il “Trofeo Riviera Oggi”, edizione 2019 e atto terzo, nella serata del 5 giugno ha visto squadre riscattarsi, perdere smalto e confermarsi.

Nel girone A Sant’Antonio si sbarazza di Ragnola con dieci reti e si porta in solitaria vetta distanziando proprio il team di Giovanni Procacci. Una salda conferma per i verdi con un Camilli in grande spolvero, battuta d’arresto per Ragnola dopo l’esordio vittorioso e convincente.

Nel girone B vittoria netta di Paese Alto nei confronti di Salaria. I gialli mostrano tutta la loro forza mentre gli orange, dopo i tre punti conquistati contro Marina Centro, si smarriscono e perdono il confronto che valeva il primato momentaneo in classifica.

Nel girone C pareggio pirotecnico tra Agraria e Sentina. Termina 6 a 6 il match ricco di capovolgimenti ed emozioni. Sentina doveva riscattarsi dopo la brutta prestazione contro Mare e la reazione positiva c’è stata. Agraria voleva allungare in classifica ma si deve accontentare di un giusto pari e balza comunque in testa distanziando di un punto il quartiere Mare al momento.

Ecco risultati e classifiche, girone per girone.

GIRONE A

Sant’Antonio-Ragnola 10-2 (ha riposato Albula Centro);

1) Sant’Antonio 6 (18 gol fatti, quattro subiti);

2) Ragnola 3 (7 gol fatti, undici subiti);

3) Albula Centro 0 (3 gol fatti, tredici subiti);

GIRONE B

Paese Alto-Salaria 8-2 (ha riposato Marina Centro);

1) Paese Alto 6 (15 gol fatti, quattro subiti);

2) Salaria 3 (8 gol fatti, dodici subiti);

3) Marina Centro 0 (6 gol fatti, tredici subiti);

GIRONE C

Agraria-Sentina 6-6 (ha riposato Mare);

1) Agraria 4 (11 gol fatti, nove subiti);

2) Mare 3 (13 gol fatti, sette subiti);

3) Sentina 1 (8 gol fatti, sedici subiti);

Ecco la quarta giornata che si svolgerà domenica 9 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Ore 20.30: Sentina-Mare (riposa Agraria);

Ore 21.30: Sant’Antonio-Albula Centro (riposa Ragnola);

Ore 22.30: Salaria-Marina Centro (riposa Paese Alto);

CLASSIFICA MARCATORI

