Dalle 10 alle 20 banchetto in centro di Legambiente. A breve si invieranno a tutti i neo sindaci del Piceno un invito ad adoperarsi affinché nel proprio comune venga messo al bando l’utilizzo della plastica ”usa e getta” nei locali pubblici ed anche nelle sagre.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sabato 8 giugno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sarà possibile firmare la petizione ”Stop alle cassette di polistirolo in mare” presso il banchetto di Legambiente situato in Viale Secondo Moretti,nei pressi del Caffè Sciarra.

Questa raccolta firme ha come obiettivo non solo mettere al bando il polistirolo nel settore della pesca ma anche risolvere il problema dei rifiuti di plastica, guardando al futuro, senza dover aspettare le direttive del 2021.

Infatti Legambiente, che da tempo collabora con molti enti ed associazioni in pulizie di aree verdi,piazze,spiagge, ha come scopo principale agire a monte, cioè a partire dalla produzione e commercializzazione.Proprio per questo appoggia tutte le iniziative ”plastic free” promosse nel territorio.

Perché aspettare l’entrata in vigore della legge europea?Per i comportamenti virtuosi si può e si deve sicuramente giocare d’anticipo.

