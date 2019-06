E’ stato portato in carcere

PORTO SANT’ELPIDIO – Implicato nello spaccio di droghe, nei guai un uomo di Porto Sant’Elpidio.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato nei giorni scorsi un 50enne condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione.

E’ stato portato in carcere a Fermo dai militari.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.