FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in azione nei giorni scorsi.

I militari hanno proceduto a Fermo all’arresto di una 57enne italiana condannata per estorsione. Pena di due anni per la donna che è stata condotta in carcere a Pesaro.

Condanna definitiva.

