Il neoallenatore della Samb in campo a San Benedetto per tutti e 90 i minuti nelle due amichevoli organizzate dall’amministrazione Perazzoli nel 1997 e nel 1998 contro Bayern e Espanyol. FOTO E VIDEO DELL’EPOCA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quando Paolo Montero debutterà in casa sulla panchina della Samb, al contrario di quanto si possa pensare, per lui non sarà la prima volta al Riviera delle Palme.

Il neoallenatore della Samb, infatti, ha giocato per 180 minuti nello stadio di San Benedetto. Beccandosi anche un cartellino giallo. Stiamo parlando delle due amichevoli di fine anni ’90 organizzate dall’allora amministrazione Perazzoli che videro la Juventus di Lippi e Montero affrontare il Bayern Monaco l’11 agosto 1997 e l’Espanyol il 21 agosto del 1998. Qui sotto un frame con Montero al Riviera durante la sfida con gli spagnoli.

Ebbene Paolo Montero giocò interamente entrambe le amichevoli a San Benedetto beccandosi un giallo nella gara del ’97 contro i tedeschi allora allenati da Giovanni Trapattoni.

IL VIDEO DI JUVENTUS-ESPANYOL DEL ’98 A SAN BENEDETTO

Qui sotto i tabellini delle due partite.

