SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivato in queste ore in Italia, dove stamattina ha firmato a Pomezia, nella sede di Elite, il contratto che lo legherà alla Samb per la prossima stagione, Paolo Montero non verrà presentato probabilmente prima di due settimane.

L’ex Juve, infatti, volerà in Uruguay, dove vive per sistemare alcune cose. Poi potrà far ritorno di nuovo in Italia e pensare alla sua nuova avventura in Riviera.

Probabile che alla presentazione di Montero, al Riviera, sarà presente nutrita la stampa nazionale. Montero è infatti un idolo dei tifosi della Juve e, come anticipato da Fedeli, sono tante le tv e le testate giornalistiche che si sono già informate sulla presentazione. Montero non tornava in Italia, in un ruolo ufficiale nel calcio, dal 2005 anno del suo addio alla Juve.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.