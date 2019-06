PORTO SAN GIORGIO – Danneggiò senza motivo tre fioriere in piazza del Teatro a Porto San Giorgio dopo essere uscito da un locale.

A distanza di anni dal deprecabile episodio, la giustizia ha fatto il suo corso. Grazie alla testimonianza di un cittadino il Comune ha così potuto denunciare i responsabili in sede penale e chiedere loro il risarcimento in sede civile. Ogni tentativo di risarcimento bonario non ha avuto effetto, così il Comune nel 2014, stigmatizzati tali comportamenti, deliberò l’azione civile affidando l’incarico all’avvocato Michelangelo Giugni del foro fermano.

Dopo nove anni dal fatto, con sentenza del Giudice di Pace di Fermo, il Comune ha ottenuto nei giorni scorsi la condanna del danneggiante al risarcimento dei danni oltre alle spese di lite, per una somma complessiva superiore ai 4 mila euro.

L’Ufficio legale, diretto dall’avvocato Carlo Popolizio, ha portato avanti negli ultimi anni decine di richieste di risarcimento per eventi comuni di lieve entità.

