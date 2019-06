Autostrade per l’Italia segna al momento traffico intenso e consiglia di uscire ai caselli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto scontro in autostrada fra veicoli nel primo pomeriggio del 6 giugno.

E’ avvenuto sull’A14 tra San Benedetto e Val Vibrata, direzione sud.

Sul luogo personale sanitario del 118 per i soccorsi, due feriti secondo le prime indiscrezioni. Per uno di loro necessario il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona.

Autostrade per l’Italia segnala, al momento, una coda di tre chilometri su quel tratto e consiglia l’uscita al casello di San Benedetto per chi proviene da Ancona e l’entrata a Val Vibrata per chi va verso Pescara.

