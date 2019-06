Autrici del gesto le signore Roberta M. e Vanna T., cittadine residenti, che hanno pensato di non buttare via gli strumenti informatici di casa

GROTTAMMARE – Donano i propri personal computers e altre attrezzature informatiche alla biblioteca comunale “Mario Rivosecchi”.

Autrici del gesto le signore Roberta M. e Vanna T., cittadine residenti, che hanno pensato di non buttare via gli strumenti informatici di casa ma di dar loro nuova vita offrendoli alla collettività.

Tutta la strumentazione è stata riadattata alle nuove esigenze e aggiornata a livello di software ed ora è in uso nella struttura di via Matteotti, disponibile per i corsi di informatica o per gli utenti del servizio internet.

La donazione è stata formalizzata con una recente delibera di giunta per l’accettazione delle attrezzature consistenti in 2 pc, 1 tastiera, 1 mouse e uno schermo da 17 pollici.

“Un bell’esempio – commenta il sindaco Enrico Piergallini – Non dobbiamo ritenere questi gesti piccoli o di poco valore. Essi sono, al contrario, degli esempi che vorremmo fossero imitati da latri cittadini o amici della Città. Essi sono fondamentali non solo per il valore aggiunto che donano al Comune, fornendo nuovi strumenti e mezzi a disposizione ma soprattutto perché simili gesti riaccendono l’orgoglio di poter contribuire con la propria generosità al presente e al futuro della Città. Poiché l’egoismo lo incontriamo ovunque, l’altruismo è sempre un gesto rivoluzionario”.

