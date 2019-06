Operai al lavoro per la segnaletica. Ora è attesa per sapere data e modalità del nuovo transito per il periodo estivo nella carreggiata chiusa da novembre 2018

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’estate sta finalmente giungendo in Riviera.

Per l’area nord della città di San Benedetto in vista una prima “riqualificazione”. Al Ballarin operai al lavoro in questi giorni per la segnaletica dei nuovi parcheggi nel piazzale di fronte alla Curva Nord. A breve dovrebbero essere fruibili.

Ora è attesa per sapere data e modalità del nuovo transito in via Morosini per il periodo estivo nella carreggiata chiusa da novembre 2018 come rivelato dal vice sindaco Andrea Assenti nell’ultima assemblea del quartiere San Filippo Neri.

