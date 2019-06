SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota del consigliere regionale del Pd Fabio Urbinati, una risposta alle recenti dichiarazioni di Peppe Giorgini dei 5 Stelle (clicca qui)

” Sulla situazione dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, il capogruppo in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, replica alle accuse del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Peppino Giorgini. «Dove sono i dati in mano al consigliere che smentiscono quelli puntualmente illustrati da me? Non ci sono. I numeri si smentiscono con i numeri. Invece il consigliere preferisce, come nel suo stile e come nello stile del suo partito, lanciare accuse a vanvera ed alzare la voce a suon di fake news. Peccato che questo giochetto non funzioni più, neppure tra gli elettori Cinquestelle, che stanno facendo venir meno il loro sostegno al Movimento». Così Urbinati risponde alle parole dell’esponente regionale pentastellato che ha contestato i dati sull’attività del Madonna del Soccorso illustrati l’altro giorno dal capogruppo democrat.

«Capisco le difficoltà di Peppe Giorgini e di tutto il pianeta pentastellato che vedono giorno dopo giorno dissolversi il consenso maturato grazie a fake news ed a politiche di bilancio fatte saccheggiando i conti dello Stato. Roba da far impallidire i politici degli anni ’80. Capisco che davanti ai numeri reali ed incontrovertibili non abbiano argomenti da opporre, preferendo così, al solito, la strategia dell’alzare polveroni. La realtà – sostiene Urbinati – è che in tutta Italia la sanità sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, dovuto soprattutto alla mancanza degli organici di medici ed infermieri. Ricordo a Giorgini, e ai suoi suggeritori-disfattisti che sono forza di Governo – continua Urbinati – che i primi a sottolineare le criticità delle unità lavorative e soprattutto sull’emergenza-urgenza, sono i governatori di Veneto, Lombardia e Piemonte, loro alleati di governo. Come gli ricordo che l’unico smantellamento in atto a San Benedetto, non è certo quello dell’ospedale, ma quello del Commissariato, rispetto al quale dovrebbero farsi sentire con il loro vice premier nonché ministro degli Interni. Sulla sanità – conclude Urbinati – gli unici dati disponibili, perché veri, e da me citati, confermano il buon lavoro fatto al Madonna del Soccorso dal 2015 ad oggi. Non ci sono numeri che lo smentiscano, tanto che Giorgini ed i 5 Stelle non sono riusciti a fornirli. Invito, dunque, il consigliere Giorgini a smettere di generare confusione e di guardare sempre al passato, un atteggiamento che non fa altro che danneggiare il territorio ed il Paese”.

