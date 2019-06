SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fondato nel 1976, da quarantatre anni l’Istituto Musicale Antonio Vivaldi di San Benedetto del Tronto, recentemente divenuto Istituzione Comunale, costituisce una realtà di eccellenza nel campo dell’istruzione musicale locale.

Con la sua offerta varia e diversificata e tramite i suoi Docenti, tutti laureati con Diploma Accademico di Secondo Livello presso il Conservatorio Statale (Laurea Magistrale), l’Istituzione Vivaldi dà alle persone di qualsiasi età la possibilità di avvicinarsi alla musica per uno studio classico – tradizionale (seguendo i programmi di Conservatorio) o semplicemente per pura passione.

Anche quest’anno, dopo aver svolto i saggi interni che hanno visto coinvolti tutti gli allievi dell’Istituto, si è inteso salutare ufficialmente la fine dell’anno scolastico 2018/2019 con un evento che unisce ogni realtà didattica della scuola e che per tale motivo è stato denominato “Festa della Musica”.

Lo spettacolo, fortemente voluto dal Sindaco Pasqualino Piunti, dall’Assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri e dal Consiglio di Amministrazione del Vivaldi (Presidente Francesco Romano, Consigliere Claudia De Angelis e Lorella Di Sante), si terrà al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto sabato 8 giugno, alle ore 21 (ingresso libero).

Protagonisti saranno gli allievi del Corso di Propedeutica Musicale, gli allievi dei corsi avanzati sia classici che moderni e l’”Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi”.

Un appuntamento dunque da non perdere per assistere ad una performance artistica variegata e coinvolgente.

Si ricorda infine che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 si apriranno nel mese di settembre, ai seguenti Corsi di Musica:

Crescere con la Musica: per mamme in attesa dopo il sesto mese di gravidanza e per bambini da zero a tre anni.

Propedeutica musicale: per bambini dai 4 ai 7 anni (per la propedeutica musicale è possibile effettuare lezioni prova gratuite).

Corsi Classici: canto, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello, contrabbasso e Orchestra Giovanile.

Corsi moderni: basso, batteria, canto, chitarra elettrica, sassofono jazz, pianoforte moderno.

Per informazioni: Istituzione Musicale Vivaldi, Via Giovanni XXIII n. 52, 63074 San Benedetto del Tronto, telefono 0735-594188. Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20. E-mail: info@istitutovivaldi.it; sito internet: www.istitutovivaldi.it; pagine Facebook e Instagram: Istituzione Musicale Antonio Vivaldi.

