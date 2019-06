PUBBLICITA’ – Prova il nuovo gioco di Infrizato, semplice come mangiare un arrosticino. Da giugno ad ottobre fai la tua tavolata di amici, dai un nome alla squadra e a fine cena il locale conta gli arrosticini che avete mangiato inserendovi in classifica. Scopri tutti i premi in palio

Inutile rispondere, lo facciamo un po’ tutti. E da oggi puoi farlo anche da Infrizato, il locale di Grottammare dove gli arrosticini sono i protagonisti indiscussi.

Dal 1° giugno fino a fine ottobre, infatti, Infrizato lancia “Rustelle Game Series” un vero e proprio campionato mangereccio tutto dedicato a loro: gli arrosticini.

Come dici? Vuoi giocare ma non sai come funziona? Ve lo spieghiamo subito. Ogni tavolata che si presenta a cena da Infrizato può scegliersi un nickname che da quel momento sarà il nome della squadra. Il resto è semplice e gustoso come mangiare un arrosticino e a fine cena lo staffi di Infrizato conterà il numero di arrosticini che la tavolata ha consumato inserendo il nome della squadra sull’apposita classifica del locale, che sarà aggiornata ogni settimana. Regolamento punti: ogni arrosticino normale vale 1 punto, gli arrosticini “Fatti a Mano” 1,5 punti e quelli “Fegato e Cipolla” 2 punti.

Sono previsti ricchi premi per chi partecipa. Ogni mese, ad esempio, Infrizato offre premi speciali per i primi in classifica. A fine stagione, poi, “Rustelle Game Series” premierà i primi tre classificati del tabellone finale. E, udite udite, il primo premio è il “Graal” degli amanti delle “rustelle”: Infrizato, infatti mette in palio per la squadra campione un vero e proprio “kit” degli amanti della brace: canalina + maxi pacco di arrosticini + carbone + 1 cassa di birra.

Insomma, che aspetti, vai subito a giocare da Infrizato, sul lungomare De Gasperi, 250 a Grottammare.

