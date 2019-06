SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento in Riviera.

Giovedì 6 giugno (ore 9.30-13) Piazza Giorgini, Faro, Porto e Museo del mare a San Benedetto del Tronto luoghi d’incontro.

Sarà una giornata ricca di emozioni: percorsi didattici, Attività Ludiche e narrative, laboratori creativi e sensoriali, canzoni, teatro dei burattini e video documentari porteranno bambini e adulti alla scoperta del mare e del pesce dell’Adriatico (Gratuiti).

IL PROGRAMMA

– Ore 9 apertura manifestazione .

– 9.30-12.30 I bambini avranno a disposizione 13 tappe… per scoprire il Mare Adriatico, la Pesca Sostenibile e la Sana Alimentazione.

– ore 11.30 conferenza stampa piazza Giorgini – Tanti ospiti coinvolti e tutti i partners dell’evento



L’evento è organizzato da Partners in Service Srl, Titolare del Centro di Educazione Ambientale, CEA “Ambiente e Mare”, in collaborazione con Comune di San Benedetto, Assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri e gli altri Comuni della Regione Marche. Partners in Service Srl, Titolare del Centro di Educazione Ambientale, CEA “Ambiente e Mare”,riconosciuto R. Marche, che è responsabile dell’attività educativa del progetto Pappa Fish n 15 Comuni della R. Marche A.S.2018-2019.

Campagna Educativa Alimentare Pappa Fish “Mangia Bene, Cresci Sano come un Pesce” , finanaziata dalla R. Marche e dal Fondo Europeo della Pesca FEAMP 2014-20.

La Campagna Pappa Fish 2018/19 dellaPartners in Service ha ottenuto il Patrocinio Fondazione “Umberto Veronesi” .

Saranno coinvolti miglia di studenti, delle Scuole dell’Infanzia e/o della Primaria della Provincia di Ascoli Piceno e/o della R. Marche, che hanno aderito alla Campagna Educativa Regionale “Pappa fish”, quali delComune di Grottammare, Comune di Acquaviva Picena, Comune di Spinetoli, Comune di Castel di Lama, Comune di Colli del Tronto, Comune di Monteprandone e Comune di Osimo.

In collaborazione con il Consorzio Piccola Pesca Sbt (CO.GE.PA),Associazione Pescatori sbt, Circolo Culturale Ricreativo Sbt Mare e Bunazz, le Retare e i Funai di San Benedetto del Tronto, Pastorale Sociale del Lavoro “Marinai” Don Giuseppe Giudici e Mariella Marcheggiani, Eurofuni srl con Silvia e Maria Letizia Rosetti, Capitaneria di San Benedetto del Tronto, Circolo Nautico Sbt, Legambiente Marche, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Ristorante Pala a Prora Associazione Culturale Amici del Paese Alto, Mari Fari di Venezia, Fondazione Umberto Veronesi.

