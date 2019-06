Durante la giornata, che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole dell’infanzia Marchegiani e Alfortville, si sono svolte attività di soccorso in mare e recupero di tre naufraghi caduti in acqua da una barca a vela.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Settanta alunni riunti per la “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara”.

Si è svolta lunedì 4 giugno presso la riserva naturale regionale Sentina e hanno partecipato gli alunni delle scuole dell’infanzia “A. Marchegiani” dell Isc nord e della scuola dell’infanzia Alfortville dell’Isc sud.

Durante la giornata si sono svolte attività di soccorso in mare e recupero di tre naufraghi caduti in acqua da una barca a vela, grazie alla partecipazione di unità navali della Guardia Costiera e personale subacqueo del nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto. Sono state svolte attività di recupero naufraghi mediante l’intervento di cani di salvataggio della Federazione Italiana Salvamento Acquatico (Fisa).

Inoltre, i bambini presenti hanno potuto cimentarsi in esercitazioni e dimostrazioni con unità a vela e canoe effettuate dagli istruttori della Lega Navale Italiana, sezione di San Benedetto del Tronto.

I bambini presenti hanno preso parte ad una lezione di nodi marinareschi tenuta dal personale dell’Associazione Marinai d’Italia e della Guardia Costiera e all’effettuazione di una chiamata di soccorso intercontintentale grazie all’Associazione Radiamotori a.r.i. di Ascoli Piceno.

L’attività è stata impreziosita dalla Croce Rossa Italiana, sezione di San Benedetto, che ha effettuato una dimostrazione di primo soccorso sanitario su uno dei velisti caduti in acqua.

Ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione anche la Guardia Nazionale Ambientale che ha impiegato droni per l’attività di ricerca e salvataggio in mare dei velisti caduti in acqua.

A tutti gli alunni, apparsi coinvolti e incuriositi, sono stati consegnati maglietta, cappellino e zainetto con i loghi della “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara”.

Si ringrazia il comune di San Benedetto del Tronto, la riserva naturale Sentina, la Lega Navale Italiana, la Croce Rossa, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, la Guardia Nazionale Ambientale e la banca di Ripatransone e del fermano – credito cooperativo, per la collaborazione che hanno offerto per l’ottima riuscita della giornata.

