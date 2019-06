SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante novità in ambito culturale per un’associazione molto apprezzata in Riviera e non solo.

Il Presidente delle OffiCine Teatrali, Marco Trionfante, annuncia ufficialmente la nomina del Maestro Michele Monetta, docente e membro dell’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, quale Direttore didattico pedagogico dei corsi di teatro 2019/21 OCT.

Dichiara Trionfante: «In centro Italia non c’è un vero polo sociale per quanto riguarda la formazione e i giovani sono spesso costretti a trasferirsi a Roma o nel nord Italia, sostenendo spese molto elevate. OffiCine Teatrali – Accademia di Formazione – si pone come obiettivo di portare nelle Marche, il meglio dei formatori teatrali e cinematografici, non solo Italiani, ma europei, in una grande “Isola” delle arti dello spettacolo, appunto OCT. Michele Monetta è tra i migliori formatori europei su questo non c’è dubbio. Basti pensare che quest’anno ai nostri Stage hanno partecipato allievi provenienti da altre città tra cui Roma e Napoli, se non è una rivoluzione questa…».

Michele Monetta è:

Regista, attore e insegnante di mimo corporeo (tecnica Decroux), maschera e commedia dell’arte, specializzato in pedagogia teatrale.

Allievo del M° Etienne Decroux

Docente di maschera e mimo corporeo all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Roma. Insegna recitazione e commedia dell’arte all’École-Atelier Rudra del coreografo Maurice Béjart, Lausanna, Svizzera.

Docente di educazione al movimento drammatico alla Scuola di Teatro del Teatro Nazionale di Napoli.

Dal 2013 al 2016 è stato membro del Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Roma

Gli studi artistici-figurativi e poi di architettura all’Università di Napoli Federico II gli creano un interesse particolare per la scenografia e lo studio del corpo e del movimento nello spazio. Dopo i primi studi di dizione, clown e pantomima a Roma al MimoTeatroMovimento, si trasferisce a Parigi e per circa tre anni studia mime corporel con il M° Etienne Decroux. Contemporaneamente si perfeziona all’École de Mime Corporel Dramatique de Paris con i maestri Steve Wasson e Corinne Soum. Negli stessi anni frequenta l’École Nationale du Cirque Fratellini per la danza, l’equilibrismo e il clown.

Dal 1976 ad oggi è stato regista, attore, mimo e coreografo in produzioni teatrali di testi di Goldoni, Gozzi, Piron, Beckett, Rodari, Lorca, Rilke, Petrolini, Compagnone, Artaud, Scabia, Majakovskij, e in Opere Musicali di Stravinskij, Rossini, Offenbach, Mozart, Cimarosa, Paisiello, Jommelli, Donizetti, Pergolesi, Monteverdi, Lucchetti, Banchieri.

Si è specializzato negli anni ’90 a Parigi con Monika Pagneux in pedagogia teatrale.

Ha lavorato con i registi: Vera Bertinetti, Giacomo Battiato, Giancarlo Cobelli, Mico Galdieri, Ruggero Cappuccio, Ugo Gregoretti, Peter Clough, Ken Rea, Dino Partesano, Constantin Costa-Gavras, Mariano Rigillo, Lorenzo Salveti e con i musicisti Salvatore Accardo, Riccardo Muti, Roberto De Simone.

Ha collaborato come regista con la Sezione didattica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ha lavorato come curatore dei movimenti scenici, mimo e regista per Il Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Lirico Vittorio Emanuele di Messina, Rossini Opera Festival di Pesaro, Teatro Lirico Sociale di Rovigo, Teatro Francesco Stabile di Potenza, Teatro Lirico dell’Aquila di Fermo e per il Teatro Yusupov di San Pietroburgo, Festival dei due Mondi di Spoleto e il Teatro Nazionale di Strasburgo.

Dal 1991 collabora con il professor Marco De Marinis e con il DAMS di Bologna per seminari, laboratori, videoforum e convegni. Ha condotto laboratori di mimo corporeo alla sessione del Teatro Eurasiano diretta da Eugenio Barba.

Ha coperto il ruolo di regista, attore e insegnante in Italia, Francia, Svizzera, Ungheria, Polonia, Russia, Grecia, Spagna, Lituania, Olanda, Belgio, Indonesia e Malesia.

Nel 1999 è co-fondatore e co-direttore dell’ICRA Project Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore.

Le informazioni sui nuovi corsi sono disponibili sul sito officineteatrali.org – 0735 566172.

