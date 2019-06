GROTTAMMARE – Annunci di lavoro, a cura dell’Informagiovani in Rete Grottammare e Cupra, sulla costa picena e teramana, nell’entroterra e non solo. Scopri quali.

Commercio, Parrucchiere/a

Requisiti: età dai 18 ai 29 anni, preferibilmente con diploma di maturità, anche senza esperienza, disponibilità alla formazione nei giorni (domenica e lunedì). Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) 0735/592134 Centro Degrade Conseil di Pia Beruschi

Commercio, Cameriere/a di sala

Per ristorante di pesce. Requisiti: età minima 18 anni, esperienza nella mansione, conoscenza dei piatti di pesce, dinamicità. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) alessio.pieralisi@libero.it; Chefish;

Chalet di Grottammare cerca urgentemente una cameriera con esperienza. Inviare CV a informagiovani@comune.grottammare.ap.it

o consegnarlo a mano presso il nostro ufficio (Spazio Terzo Settore, piano terra. Municipio di Grottammare, Via Marconi 50)

Servizi, Manutentore hotel

Per stagione estiva. Part time a chiamata. Requisiti: predisposizione al lavoro manuale, esperienza in piccoli lavori di elettricista, falegname, muratura, sostituzione parti di ricambio mobili e sanitari, disponibilità immediata. Luogo: Grottammare (AP), tel. 0735/581354; Mistral srl;

Commercio , 1 Banconista, 1 Addetto/a consegne

Per pizzeria al taglio. Requisiti: età massima 35 anni, esperienza (minimo 1 anno) nella mansione, propensione al contatto con il pubblico, patente di guida B ( per addetto/a consegne). Tel. 3394542354; Luogo: Grottammare (AP);

Commercio, Banconista

Per pizzeria al taglio. Requisiti: età massima 25 anni, esperienza anche minima nella mansione, intraprendenza. Luogo Cupra Marittima (AP); tel. 3457250585; Pizzeria Marty;

Commercio, Segretaria/o

Per compiti di segreteria, semplice contabilità e marketing. Contratto iniziale part-time con possibilità di trasformazione full-time. Requisiti: laurea e/o diploma di maturità, conoscenza avanzata della lingua inglese, esperienza nell’uso del computer. Luogo: Colli del Tronto (AP); contatti@tenutadelpiceno.it; Società agricola Tenuta Del Piceno srl;

Industria, Operaio/a Requisiti: età massima 29 anni, preferibilmente con patente di guida C, ottima condizione fisica. Luogo: Maltignano (AP); tel. 3473734222; Mulino;

Servizi, Addetti/e alla vigilanza privata (non armata)

Per custodia notturna di cantieri. Assunzione con contratto nazionale di riferimento. Requisiti: serietà, patente di guida B, automuniti/e. Nelle sedi di lavoro: Osimo (AN) rimborso spese trasferte, San Salvo (CH) supporto abitativo e rimborso spese. Luogo: Ascoli Piceno, Osimo (AN), San Salvo (CH) dariomatt67@gmail.com;

Artigianato, Idraulico Part time.

Requisiti: iscrizione per certificazioni impianti, disponibilità a trasferte nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio. Luogo: Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 0861/840470 Gest.Bonn Hoff

Servizi, Tecnico informatico

Con mansioni di assistenza clienti, progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete e sistemistiche. Requisiti: diploma di perito informatico e/o laurea in informatica, ingegneria informatica o matematica, conoscenza dei sistemi windows client e server, piattaforme VMWare e Hyper-v per la virtualizzazione, infrastrutture di rete e relativi servizi, sistemi firewall sia proprietari che open source, hardware dei dispositivi informatici, sistemi linux, patente di guida B, automuniti/e, buona conoscenza della lingua inglese. Si accettano candidati in possesso di Partita Iva. amministrazione@spiritit.it; Spirit; IT; Luogo: Ancarano (TE);

Commercio, Commesso/a

Per banco di gastronomia/macelleria. Stagione estiva. Requisiti: esperienza nelle mansioni. Luogo Alba Adriatica (TE) 0861/712579, Macelleria Gasparroni;

Commercio, Camerieri/e di sala

Per ristorante pizzeria. Per la stagione estiva. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, dinamismo, domicilio nelle zone limitrofe. Luogo: Tortoreto (TE) leandro.esposito66@gmail.com; tel. 3387591525; CUMO snc;

Servizi, Web Manager

Per gestione di campagne pubblicitarie e dell’implementazione di CRM aziendale e del BDC. Requisiti: diploma di maturità, buona conoscenza delle piattaforme di Google Ads e Google Analytics, Facebook Ads e gestori di e-mailing, capacità di saper individuare e monitorare indicatori di performance, buona conoscenza della lingua inglese. Luogo: Tortoreto (TE) ebikelike@camperlike.it; 3204721280; Ebikelike;

Servizi, Oss, Osa, Infermieri/e

Requisiti: esperienza nelle mansioni, attestazioni professionali e/o laurea. Luogo Giulianova (TE) giulianova@privatassistenza.it;

Artigianato, Manovale edile

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità immediata. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819; Manpower di San Benedetto del Tronto;

Industria, Carropontista

Requisiti: esperienza nella mansione, preferibilmente con patentino. Luogo San Benedetto del Tronto (AP); sbenedetto.turati@manpower.it; 0735/650819; Manpower di San Benedetto del Tronto;

Industria, Saldatore a filo

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità al tempo pieno e lavoro su turni. sbenedetto.turati@manpower.it 0735/650819, Manpower di San Benedetto del Tronto; Luogo: Grottammare (AP);

Servizi, Addetta/o alla contabilità

Orario di lavoro: part time. Requisiti: esperienza nella mansione, ottima conoscenza delle normative di riferimento. Luogo: Ascoli Piceno; ascoli@inoperaspa.it; 0736/252755; In Opera spa di Ascoli Piceno;

CORSI

Servizi, Corsi di formazione gratuiti con i voucher

L’associazione On The Road organizza corsi per: operatore sociale, operatore dei servizi territoriali, operatore dei servizi informativi e di orientamento. I corsi sono gratuiti e hanno una durata di 100 ore, al temine verrà rilasciato un attestato di frequenza. Requisiti: possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, residenti nella Regione Marche, assolvimento dell’obbligo scolastico. Per avere maggiori informazioni e scoprire come ottenere il voucher e frequentare gratuitamente i corsi, consulta il sito internet. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP); s.troli@ontheroadonlus.it; 0861/796666; On The Road;

Servizi, Corso di formazione per Tecnico manutenzione impianti industriali

Il corso ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati nella manutenzione degli impianti industriali attraverso l’impiego delle più moderne metodologie e tecnologiche. Il corso è completamente gratuito ed ha una durata di 300 ore, al temine verrà rilasciato un attestato di specializzazione di II° livello. Il corso è rivolto a 15 allievi di età superiore ai 18 anni, di cui 3 donne disoccupati, iscritti al Centro per l’Impiego, residenti nella Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore o laurea per il settore in cui si innesta la specializzazione, attestato di qualifica professionale I° livello o II° livello e con esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi (documentata) nel settore in cui si innesta la specializzazione, esperienza lavorativa di almeno 3 anni (documentata) nel settore in cui si innesta la s.troli@ontheroadonlus.it ; 0861/796666; On The Road specializzazione. Scadenza presentazione delle domande: 14 giugno 2019. Per informazioni e modalità di iscrizione consulta il sito internet. Luogo: San Benedetto del Tronto (AP);

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. Luogo Abruzzo http://www.abruzzolavoro.eu/ gg.assistenza@regione.abruzzo.it Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo

