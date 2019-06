Marzonetti subentrò in consiglio a Paolo Perazzoli nel 2017 quando l’ex sindaco si dimise dalla carica. Dopo una breve militanza nel gruppo Pd con il quale è stato eletto però, Marzonetti ne è uscito e da quel momento è al Gruppo Misto ma in realtà in una situazione piuttosto distante sia dalla maggioranza che dall’opposizione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sia Pasqualino Marzonetti che Gianni Balloni smentiscono un imminente passaggio del consigliere comunale del gruppo misto in maggioranza, e in particolare nel gruppo Fratelli d’Italia, che ha già visto l’annessione di Andrea Assenti, Pierfrancesco Troli, Antonella Croci e Giovanni Chiarini.

La notizia rimbalza in città oggi ma lo stesso Marzonetti, sentito al telefono dalla nostra redazione stamane smentisce. E la stessa cosa fa Gianni Balloni “Non c’è nulla in ballo con Marzonetti. Ma è normale che Fratelli d’Italia guardi a un’espansione orizzontale e spesso bisogna guardare alle liste civiche” ci dice il capogruppo di Fdi in consiglio all’uscita dalla commissione Sanità di stamane, di cui è presidente. Una risposta abbastanza criptica che potrebbe lasciare spazio a qualche interpretazione.

Ricordiamo che Marzonetti subentrò in consiglio a Paolo Perazzoli quando l’ex sindaco si dimise dalla carica nella primavera del 2017. Dopo una breve militanza nel gruppo Pd con il quale è stato eletto, però, Marzonetti ne è uscito e da quel momento è al Gruppo Misto ma in realtà in una situazione piuttosto distante sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

