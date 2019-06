Il capogruppo Pd in Regione: “Serve trasparenza in tutta la vicenda del Nuovo Ospedale e mi impegnerò affinché ci sia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rimbalza e forte la notizia di un progetto preliminare che sarebbe già in piedi per il Nuovo Ospedale del Piceno (clicca qui) a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli.

Noi sulla questione abbiamo sentito Fabio Urbinati, capogruppo del Pd in Regione. “Io non so nulla né di sondaggi e rilievi geologici né di questa eventuale progettazione” ci dice al telefono. “I sondaggi, in ogni caso, non mi meraviglierebbero perché ci può stare che la Regione inizi a fare degli studi su un terreno dopo che la conferenza dei sindaci si è espressa il 26 febbraio” chiosa l’esponente Pd che, invece, di un eventuale progetto appare più sorpreso.

In ogni caso il democratico sembra volerci vedere chiaro: “Ho già fatto la richiesta di accesso agli atti per capire e perché in questa vicenda serve la massima trasparenza. Mi impegno affinché venga fatto tutto con trasparenza, i cittadini vanno informati passo dopo passo”.

In ogni caso l’iniziativa per la progettazione potrebbe non essere della Regione ma una manifestazione di interesse privata della ditta che intende fare il project. In questo senso, oggi, si è espresso anche Giorgio De Vecchis in commissione Sanità. (clicca qui)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.