SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo sguardo in alto al cielo, ma gusti e sapori ben attenti anche a terra: così in occasione dello spettacolo che le Frecce Tricolori terranno sabato 8 e domenica 9 giugno a San Benedetto, la Cna Picena mette a disposizione dei propri associati gazebo gratuiti dove poter esporre e vendere i propri prodotti.

L’esposizione e la vendita dei prodotti avverrà sul lungomare di San Benedetto, di fronte alla sede dell’Unicam, con i seguenti orari: sabato dalle 11 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19.

