SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono svolte soltanto due giornate al Torneo dei Quartieri ma tante emozioni e colpi di scena al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Parliamo, ovviamente del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2019 e atto terzo. Nel pomeriggio del 2 giugno si è disputata la seconda giornata.

Nel girone A altro passo falso dei campioni in carica di Albula Centro. La squadra vincitrice dello scorso anno si è arresa a Ragnola per 5 a 1. Ora è obbligatoria una reazione altrimenti si farà dura. Esordio molto positivo, invece, per il team di Giovanni Procacci.

Nel girone B altro tonfo d’eccellenza: Marina Centro, anche stavolta con uomini contati in campo, perde contro Paese Alto per 7 a 2. Difficile giudicare i campioni dell’edizione 2017 dato che ancora non si è visto il team effettivo. Ottimo esordio per Paese Alto che ha dimostrato tenacia e volontà di affermarsi nel Trofeo Riviera Oggi.

Nel girone C arriva la vittoria di Agraria contro Mare. I bianchi non riescono a bissare la vittoria della prima giornata e si devono arrendere al team capitanato da William Belardinelli. Un derby molto bello sul campo terminato 5 a 3.

Ecco risultati e classifiche, girone per girone.

GIRONE A

Albula Centro-Ragnola 1-5 (ha riposato Sant’Antonio);

1) Sant’Antonio 3 (8 gol fatti, due subiti);

2) Ragnola 3 (5 gol fatti, uno subito);

3) Albula Centro 0 (3 gol fatti, tredici subiti);

GIRONE B

Marina Centro-Paese Alto 2-7 (ha riposato Salaria);

1) Paese Alto 3 (7 gol fatti, due subiti);

2) Salaria 3 (6 gol fatti, quattro subiti);

3) Marina Centro 0 (6 gol fatti, tredici subiti);

GIRONE C

Agraria-Mare 5-3 (ha riposato Sentina);

1) Mare 3 (13 gol fatti, sette subiti);

2) Agraria 3 (5 gol fatti, tre subiti);

3 Sentina 0 (2 gol fatti, dieci subiti);

Ecco la terza giornata che si svolgerà mercoledì 5 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Ore 20.30: Sentina-Agraria (riposa Mare);

Ore 21.30: Salaria-Paese Alto (riposa Marina Centro);

Ore 22.30: Sant’Antonio-Ragnola (riposa Albula Centro);

CLASSIFICA MARCATORI

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.