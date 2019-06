SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante iniziativa in Riviera.

L’Ipsia “A. Guastaferro” di S. Benedetto del Tronto ha organizzato un corso per il conseguimento dell’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori in collaborazione con l’azienda RCE Carrelli elevatori di Grottammare e l’ASCOMAC Servizi S.r.l. di Roma. Le lezioni teoriche e pratiche sono state tenute dal titolare dell’azienda RCE, Patrizio Mascitti, e dal professor Daniele Boaretto.

Hanno partecipato con profitto e conseguito l’abilitazione finale alunni sia del settore Elettrico-Elettronico che dell’indirizzo Meccanico. Il corso di formazione della durata di 12 ore si è svolto in orario extrascolastico in aula, in officina e negli spazi del cortile interno (per la prova pratica) dell’Ipsia. Le lezioni teorico-pratiche per la formazione, informazione e addestramento ai sensi del D.lgs 81/08, hanno permesso agli allievi di acquisire competenza nella buona condotta del mezzo e di conoscere le regole per una guida sicura e attenta, anche in relazione ai rischi legati alle operazioni di movimentazione dei carichi.

Gli studenti si sono dimostrati motivati ed entusiasti, partecipando alle lezioni con interesse, ponendo ai docenti quesiti pertinenti e superando in modo brillante il test finale. L’acquisizione del titolo da parte degli allievi dà un valore aggiunto al loro curriculum personale, attestato che sarà sicuramente spendibile nel corso della futura carriera lavorativa.

