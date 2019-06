Una struttura per l’allenamento a corpo libero completa di barre per trazioni, parallele, spalliere e anelli

GROTTAMMARE – Buone notizie per gli amanti della ginnastica all’aria apertam

E’ in corso dal 3 giugno l’allestimento di una nuova area attrezzata a Grottammare per praticare il fitness all’aria aperta. Si trova nella terrazza sul mare a nord del Tesino e sarà disponibile a partire da domenica prossima, 9 giugno (data fissata per l’inaugurazione) per tutti gli amanti della ginnastica.

Si tratta della terza area sportiva pubblica realizzata sul territorio comunale, la prima dotata di “Calisthenics”, una struttura per l’allenamento a corpo libero completa di barre per trazioni, parallele, spalliere e anelli.

L’area fitness offrirà, tuttavia, anche altri metodi di allenamento a corpo libero. Sarà composta, infatti, da 3 attrezzature: oltre al Calisthenis (misure 6×2,5×3,5 metri) ci sono ancora una doppia panca e una quadrupla barra per push-up. L’operazione è costata complessivamente 5.619,81 euro.

La sistemazione delle attrezzature è a cura del personale del servizio Manutenzioni esterne.

“Attraverso il rinnovamento e la riqualificazione dei parchi verdi cittadini, progetto che dura ormai da più di 6 anni e che trova miglioramenti continui anno dopo anno – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alla sostenibilità Alessandra Biocca -, vogliamo trasmettere un messaggio forte ai nostri concittadini: usciamo all’aperto, godiamo della bellezza e della funzionalità dei nostri spazi pubblici, beni comuni da difendere e tutelare; divertiamoci insieme agli altri e miglioriamo la nostra condizione di salute svolgendo esercizi in uno scenario unico, sospeso sul mare”.

L’area fitness verrà inaugurata domenica 9 giugno, alle ore 17. Previsto un programma di intrattenimento con animazione a tema, con la partecipazione di sportivi professionisti.

Cronologicamente, segue alla riqualificazione del percorso vitae della pineta Ricciotti (2017) e alla realizzazione dell’area fitness nella pineta dei Bersaglieri (2015).

