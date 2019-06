RIPATRANSONE – A seguito del rinnovo delle cariche sociali avvenuto nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi sabato 11 maggio, si è svolto lunedì 20 maggio, il primo Consiglio di Amministrazione della Banca di Ripatransone e del Fermano che, come da Statuto, ha provveduto alle nomine del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere designato, confermando per il prossimo triennio, il Presidente Michelino Michetti, la vicepresidente Cristiana Perazzoli e il consigliere designato Francesco Massi.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale, l’assemblea dei soci ha confermato nel ruolo di Presidente Giuseppe Cannella, in quello di Sindaci effettivi Donatella Simonetti e Pierluigi Carminucci e in quello di Sindaci Supplenti, il Claudio Sergiacomi, e il Daniele Illuminati.

“Sabato 11 maggio, la Banca di Ripatransone e del Fermano ha tenuto l’assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che è stato confermato nella sua interezza – ha detto il Michelino Michetti – lunedì 20 maggio il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover confermare tutte le cariche pre-esistenti il motivo della riconferma è dovuto al fatto che, in questo triennio abbiamo affrontato e risolto problemi e eventi importanti come la fusione con il fermano , l’allestimento della nuova sede a Fermo e l’adesione al Gruppo Nazionale Iccrea. Questi sono eventi importanti che necessitano di essere accompagnati nel tempo pertanto abbiamo ritenuto che tale impegno debba continuare per il prossimo triennio.”.

