GROTTAMMARE – Nuovi fondi in arrivo per implementare la copertura del wi-fi pubblico: Grottammare è tra i vincitori del bando “Wifi4Eu”. L’elenco, pubblicato sul sito della Commissione europea, conta 510 Comuni italiani che avranno a disposizione un voucher da 15.000 € per realizzare le infrastrutture necessarie all’entrata in funzione delle reti internet (hotspot), ad implementazione di quelle già esistenti.

“Wifi4Eu” è l’iniziativa dell’Unione europea che finanzia l’installazione di reti wi-fi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Il 98% dei voucher disponibili – tra cui anche quello che si aggiudicato Grottammare – è stato assegnato nei primi 60 secondi di apertura del bando, secondo il criterio del “primo arrivato, primo servito”.

La notizia è stata resa nota a qualche giorno dall’attivazione del wi-fi libero sul lungomare cittadino. Progetto realizzato con i fondi dell’iniziativa “Wi-Fi Marche spiagge connesse”, attraverso la quale la Regione Marche ha unito le località litoranee nell’obiettivo comune di aumentare l’offerta dei servizi di accoglienza turistica, assegnando, per quanto riguarda il comune di Grottammare, il contributo di 67 mila euro per la realizzazione di 21 hotspot, a partire dal Lungomare della Repubblica fino al confine sud del Lungomare De Gasperi.

“Le nuove disponibilità finanziarie verranno utilizzate per coprire aree non ancora servite dalla rete libera – afferma il vice-sindaco con delega all’Ottimizzazione delle Risorse, Alessandro Rocchi – A breve ci confronteremo con il personale del Ced comunale per individuarle e studiarne la fattibilità”.

Oltre al lungomare, infatti, la copertura wi-fi è gratuita nelle piazze Kursaal, Fazzini e Carducci e nella Biblioteca comunale “Rivosecchi”.

