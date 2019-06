Alcuni disagi alla circolazione per l’episodio e i vari interventi

GROTTAMMARE – Comincia male la mattinata del 3 giugno per il fronte viabilità.

A Grottammare incidente in zona Lame e Statale 16 vicino alla Trattoria degli Orti. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi e le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Dinamica del sinistro, in fase di accertamento, disagi alla circolazione per l’episodio e i vari interventi.

Uno scontro frontale molto violento, coinvolti tre mezzi. I feriti, due, sono stati portati all’ospedale di San Benedetto: una ragazza residente in zona (classe 1983) e un uomo del posto (classe 1961).

Sul luogo carabinieri e Polizia Municipale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.