Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella tarda serata del 2 giugno in Riviera.

Incidente fra bici e auto a San Filippo Neri, vicino all’incrocio adiacente al campetto sportivo.

È stato soccorso un ragazzino, che era in sella alla bici, dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per ulteriori accertamenti precauzionali.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

