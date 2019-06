SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Centro Sportivo Eleonora la seconda giornata della fase a gironi del Trofeo Riviera Oggi, il torneo dei quartieri di San Benedetto. Di fronte Albula Centro e Ragnola per la 2^ giornata del gruppo A che vede anche Sant’Antonio fra le compagini, oggi però a riposo dopo il debutto vincente per 8 a 2 contro Albula Centro.

LE IMPRESSIONI DEL POST PARTITA. INTERVISTA A LUIGI DI BUO’ E ROBERTO VERDECCHIA

Formazioni

ALBULA CENTRO: 6 Luca Massi, 3 Andrea Nava, 11 Francesco Partemi, 9 Daniele Pellegrini, 7 Simone Pellegrino, 7bis Vincenzo Ricci, 5 Andrea Santori, 1 Gian Marco Scacchia, 4 Vincenzo Sciarra, 10 Alessandro Tozzi, 8 Roberto Verdecchia. Allenatore: Marco Ottaviani.

RAGNOLA: 1 Simone Capecci, 2 Devis Brandimarti, 3 Gimmi Siliquini, 4 Simone Salladini, 5 Fabrizio Gasparrini, 6 Marco Ottaviani, 7 Matteo Di Lauro, 8 Isidoro Mali, 9 Luigi Di Buò, 10 Luan Nespeca, 11 Stefano Toppi, 12 Marjo Plaku. Allenatore: Giovanni Procacci.

Tabellino

Risultato Albula Centro-Ragnola: 1-5

Marcatori: 2′ st Nava (Ac), 7′ st Di Buò (R), 10′ st Nespeca (R), 13′ st Di Buò (R), 16′ st Di Buò (R), 17′ st Di Buò (R)

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

Primo tempo

Albula Centro, panchina. Sotto Ragnola in raccoglimento

Albula Centro parte abbastanza forte andando più volte vicino al gol nei primi 10 minuti con Andrea Santori e Andrea Nava in particolare, poi al 14° la migliore occasione per Ragnola con Nespeca che prova un pallonetto al volo ma Scacchia para alla grande.

Di Buò e Nespeca di Ragnola

Un tiro a fil di palo di Ricci mette ancora paura a Ragnola, spesso tenuta in piedi negli ultimi metri dal suo roccioso difensore Fabrizio Gasparrini. Qualche timido tentativo di Sciarra e Simone Pellegrino ancora per Albula Centro ma il primo tempo finisce 0-0.

Fabrizio Gasparrini

Secondo tempo

Parte subito forte Albula Centro che va in vantaggio al 2′ con Andrea Nava. Al 7′ minuto però Luigi Di Buò pareggia con un mancino al fulmicotone per Ragnola. Tempo 3 minuti e al 10′ Nespeca porta in vantaggio Ragnola, che rimonta: 2-1 per i gialli.

Tra il 13′ e il 17′ poi Albula Centro si sfalda e viene punita da Luigi di Buò con una tripletta in pochi minuti e 4 gol in totale in partita per lui per il 5-1 di Ragnola che dilaga.

Albula Centro-Ragnola

Prima della fine Ragnola va più volte vicina al gol del 6-1 ma non riesce a passare. Finisce in ogni caso 5-1 per Ragnola.

