SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bel riconoscimento per Meteda, azienda sambenedettese specializzata in soluzioni avanzate per il diabete e la nutrizione.

Giovedì 23 maggio Fausta Brancaccio, titolare di Meteda, ha ricevuto a Palazzo Incontri di Firenze un premio dalla Fondazione Maria Bellisario per il Women Value Company edizione 2019.

Meteda è stata infatti selezionata tra più di mille imprese a livello nazionale dalla Fondazione Marisa Bellisario come una delle 80 piccole e medie imprese innovative e ad alte performance di crescita che hanno forte nel loro Dna aziendale il valore di parità dei sessi.

La diversità di genere non può che essere un valore aggiunto in una società moderna e la rilevante componente femminile in Meteda ne è senz’altro un esempio virtuoso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.