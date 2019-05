ASCOLI PICENO – Previsioni meteo per il fine settimana nel Piceno.

Ascoli Piceno: sabato 1° giugno cielo coperto con pioggia a partire dalle 11 fino alla serata, minima 14 massima 19; domenica 2 giugno pioggia per tutta la notte fino a pranzo, variabile con pioggia in serata, minima 16 massima 20.

San Benedetto del Tronto: sabato 1° giugno cielo variabile in mattinata e via via più nuvoloso nel corso della giornata, coperto nel pomeriggio con possibilità di pioggia, minima 17 massima 21; domenica 2 giugno cielo coperto con temporali e possibilità di pioggia nella mattinata, variabile nel pomeriggio, minima 17 massima 22.

