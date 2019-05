SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Siamo circondati da macerie e sabbia, che portano polvere e rumori”:questa una segnalazione che giunge alla nostra redazione da Via Val Tiberina.

Da quelle parti del quartiere Agraria di Porto d’Ascoli, infatti, sono in atto dei lavori di un’azienda che recherebbero disturbo ai residenti del posto.

In particolare, pare che i continui rumori dei 20-30 camion che transitano nella via ogni giorno, uniti al chiasso provocato dallo spostamento delle macerie e di residui da demolizioni fin dal mattino presto, non permettano agli abitanti di dormire sonni tranquilli.

Per porre fine alla fastidiosa questione, una segnalazione scritta alla Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto è stata inviata a fine marzo da una residente della zona. A tale avviso, avrebbe fatto seguito una risposta per cui una pattuglia, la scorsa settimana, avrebbe dovuto recarsi sul posto per verificare la situazione.

Ad oggi, sembrerebbe che la Polizia Municipale non abbia ancora constatato di persona la gravità della segnalazione.

